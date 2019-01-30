Центробанк рекомендовал банкам информировать людей с инвалидностью (ЛСИ) и иных маломобильных групп населения (МГН) о закрытии своих отделений или демонтаже банкоматов. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.



«В случае закрытия подразделений кредитной организации или демонтажа банкоматов рекомендуется: уведомить не менее чем за шестьдесят дней до даты закрытия или изменения местонахождения (адреса) подразделения кредитной организации клиентов из числа ЛСИ и МГН, обслуживание которых осуществляется в указанном подразделении, разместив информацию о закрытии или изменении местонахождения (адреса) подразделения в средствах массовой информации, в головном офисе кредитной организации, в подразделениях кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в мобильном приложении кредитной организации, или путем направления каждому из клиентов из числа ЛСИ и МГН письменного уведомления», — отмечается в документе.



В случае демонтажа банкомата финучреждениям рекомендовано не менее чем за 30 дней информировать об этом через сайт и приложение, а также размещать информацию об этом на самом банкомате и в ближайших офисах.

Кроме того, Банк России рекомендует постоянно информировать клиентов из числа ЛСИ и МГН о возможности получения финансовых услуг дистанционно с помощью интернет-банка и мобильного приложения.