Московское областное УФАС России признало СМС-рекламу банка «Восточный» ненадлежащей, следует из сообщения ведомства.



«В Московское областное УФАС России поступило обращение физического лица о поступлении на принадлежащий ему абонентский номер СМС-сообщения с рекламой кредита ПАО «КБ «Восточный» без предварительного согласия абонента на получение рекламы. В ходе рассмотрения обращения московским областным УФАС выявлены признаки нарушения части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» выразившегося в распространении рекламы финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом», — отмечается в релизе.

Комиссия ведомства приняла решение о признании СМС-рекламы банка «Восточный» ненадлежащей, не соответствующей требованиям ФЗ «О рекламе».