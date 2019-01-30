Альфа-Банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под ставку 9,35% годовых, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«АО «Альфа-Банк» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей со сроком до погашения 3,5 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых... В ходе дня объем заявок более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый объем выпуска. Такая динамика букбилдинга позволила нам в итоге понизить ценовые ожидания и установить финальную ставку купона на нижней границе окончательного диапазона 9,35—9,4% для выпуска объемом 10 миллиардов рублей», — отмечается в релизе.

Финальная книга из более чем 35 заявок представлена в основном инвесторами из Лондона, а также из России.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.