Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении Камчаткомагропромбанка меры воздействия

У Камчаткомагропромбанка отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщается на сайте регулятора.

Приказом Банка России от 30 января № ОД-207 с 31 января 2019 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Камчаткомагропромбанк» (регистрационный номер 545, Петропавловск-Камчатский). Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного в течение одного года применения к банку мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

«Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял Камчаткомагропромбанку требования о доформировании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — указывает регулятор.

Уточняется, что Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Камчаткомагропромбанка меры воздействия.

По информации ЦБ, в деятельности Камчаткомагропромбанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы.

Одновременно с отзывом банковской лицензии у Камчаткомагропромбанка аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



В Камчаткомагропромбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Камчаткомагропромбанк — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам, напоминают в ЦБ.

Согласно данным Центробанка, по величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ (как и на 1 декабря 2018-го, по данным финансового рейтинга Банки.ру). Уточним, что в IV квартале 2018 года Камчаткомагропромбанк сменил универсальную банковскую лицензию на базовую. Таким образом, банков с базовой лицензией осталось 148 вместо 149.

