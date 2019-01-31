ЦБ в том числе вводил в отношении Радиотехбанка ограничения на привлечение средств физлиц

Банк России приказом № ОД-209 отозвал с 31 января 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк» (регистрационный номер 1166, Нижний Новгород). Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЦБ.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, поясняет регулятор. Также он учел неоднократное в течение одного года применение к банку мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».



Как уточняется, Банк России семь раз в течение последних 12 месяцев применял такие меры в отношении Радиотехбанка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«В деятельности Радиотехбанка установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, Радиотехбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. С учетом этого работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников Радиотехбанка намерений принимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность ее клиентов», — заключает регулятор.

Также у банка аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

Радиотехбанк — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 276-е место в банковской системе России, указывает ЦБ (по данным финансового рейтинга Банки.ру, 270-е место на 1 декабря 2018-го).



Радиотехбанк в IV квартале 2018 года получил базовую лицензию вместо универсальной. С учетом отзыва лицензии у Камчаткомагропромбанка с 31 января банков с базовой лицензией осталось 147.

