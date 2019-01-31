Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Северного Народного Банка на уровне «ruBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемой оценкой по капиталу и рентабельности бизнеса, удовлетворительной оценкой качества активов с учетом их структуры, хорошей ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Слабую оценку рыночных позиций агентство объясняет незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ и высокой концентрацией на кредитовании заемщиков отраслей, характеризующихся высоким уровнем просроченной задолженности.

Приемлемая оценка капитала обусловлена хорошим запасом значений нормативов достаточности капитала над регулятивными минимумами при высокой устойчивости капитала к реализации кредитных рисков.

Агентство отмечает, что на текущий момент отсутствуют утвержденные стратегические документы банка на долгосрочную перспективу, что отрицательно сказывается на повышении конкурентоспособности банка. Действующая стратегия банка на 2019 год характеризуется приемлемой детализацией, при этом, по мнению агентства, текущая стратегия не способствует укреплению позиций на российском банковском рынке. Как фактор давления агентство отмечает также невыполнение отдельных показателей стратегии по итогам предшествующих периодов.