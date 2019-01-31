Банк России будет пресекать случаи недобросовестной конкуренции, когда банки переманивают друг у друга клиентов, разглашая недостоверную информацию. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

По ее словам, такие инциденты зафиксированы после начала санации Московского Индустриального Банка в январе этого года.

«К сожалению, мы видим примеры недобросовестного конкурентного поведения. Сразу же после объявления санации через УК ФКБС (Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора) представители других банков начали не просто переманивать клиентов Московского Индустриального Банка, но пугать, сообщая, что они потеряют свои деньги, у банка отзовут лицензию. У нас есть документальные свидетельства. Я не буду произносить сейчас названия банков, но если это будет продолжаться, мы будем публично говорить о тех банках, которые ведут такую деятельность, переманивая клиентов друг друга», — отметила Набиуллина.



По ее словам, недобросовестной практикой занимаются банки с «респектабельным имиджем». «Развитие конкуренции требует усилий не только от регулятора, но и от банков», — заключила председатель Банка России.