Банк России обнаружил, что некоторые кредитные организации собирают биометрические данные клиентов для собственных систем, а не для Единой биометрической системы. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор». По ее словам, регулятор расценивает такие действия как обман потребителей.

«Мы также столкнулись, к сожалению, с тем, что потребителей вводят в заблуждение иногда. Некоторые банки собирают биометрические данные для своих внутренних систем, а не для Единой системы. Это означает, что клиент думает, что может потом получить дистанционные услуги в других финансовых организациях, а этого пока что не происходит. На самом деле это введение в заблуждение. Поэтому на эту проблему мы сейчас обращаем особое внимание», — сказала председатель Банка России.



Сейчас биометрию технически способны принимать 4 тыс. отделений банков, отметила Набиуллина. Она также выразила надежду, что к концу 2019 года 100% отделений банков, работающих в рознице, будут предоставлять услугу по сбору биометрических данных.