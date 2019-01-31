Банк России может расширить перечень должностей, которые попадают под действие закона о деловой репутации. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на встрече кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

По его словам, рынку не хватает дополнительных пояснений от регулятора, какие практики считаются недобросовестными.



«Будет в ближайшие дни опубликован документ о роли членов совета директоров в управлении организацией. А к концу года будет подготовлен соответствующий документ по исполнительным органам и по бухгалтерской службе. Мы также планируем по итогам анализа этого закона расширить его действие и на другие должности, и на другие финансовые организации, которые носят значимый характер на российском рынке», — сказал Швецов.