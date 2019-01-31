Клиенты Московского Индустриального Банка сообщают о том, что у них возникли проблемы с оформлением вклада «Накопительный». Изначально заявленная ставка по вкладу оказалась cнижена.



«Вчера, 21 января 2019 года в 11:14:29 мск, мною через телебанк был открыт вклад «Накопительный» в рублях РФ на 730 дней в сумме 100 тысяч рублей. Ставка на момент подачи заявки была 7,75%. Банк же мне открыл данный вклад под 7,25%», — пишет один из клиентов банка в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.

«Сегодня утром в телебанке узнаю, что банк самостоятельно изменил (ухудшил) условия вклада, понизив процентную ставку на 0,5%», — сообщает другой клиент.

В отзывах представители банка ссылаются на технический сбой и обещают его исправить. «Мы провели проверку, и в настоящее время руководством банка прорабатываются варианты исправления возникшего сбоя», — говорится в ответе.

Представители финучреждения не ответили на запрос Банки.ру.

22 января ЦБ принял решение о санации Московского Индустриального Банка. Кредитной организации потребовалось оздоровление в связи с неспособностью самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет.

