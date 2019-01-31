Банк России работает над тем, чтобы со следующего года российские кредитные организации смогли применять новую методику расчета достаточности капитала на основе платежеспособности заемщиков. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев на встрече кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».



По его словам, новый подход к расчету снизит нагрузку на капиталы банков.



«Там очень небольшое количество факторов, которые определяют кредитное качество заемщика, из которых можно рассчитывать достаточность капитала. Для большого количества корпоративных заемщиков, по нашей оценке, можно будет применять коэффициенты риска ниже 100. Сейчас у нас нет корпоративных заемщиков, за исключением двух в стране, по которым применялся бы коэффициент риска ниже 100», — отметил зампред регулятора.

Подготовка к переходу на новые правила расчета нормативов будет вестись в течение года, и с 1 января они могут вступить в силу.

«Чрезвычайно важно, чтобы были готовы не только мы, но и вы. Потому что теперь вы будете рассчитывать кредитный риск самостоятельно», — предупредил банкиров Василий Поздышев.