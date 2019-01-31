В 2018 году объем транзитных операций, прошедших через российские банки, сократился почти в два раза. Об этом сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, выступая на встрече банкиров с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«По нашим оценкам, объемы валового транзита за 2018 год снизились с 2,5 триллиона до 1,3 триллиона рублей. И их доля во всех списаниях в два раза сократилась: если в 2017 году была 0,8%, то в 2018 году составила 0,4%. Это благодаря тому, что банки, с которыми мы работаем, смогли настроить свои программные продукты и комплексы, которые позволяют выявлять вот эти операции достаточно оперативно», — отметил Скобелкин.

