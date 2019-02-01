Сбербанк повышает ставки по вкладам в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке составит от 0,15 до 0,6 процентного пункта, сообщили в банке.

Также запускается новый промовклад в рублях «Лови выгоду». Его минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — пять месяцев, один и полтора года. Ставка по промовкладу составит от 7,1% до 7,65% годовых.



Вклад «Лови выгоду» можно открыть во всех отделениях банка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомате, интернет-банке или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн») до 31 марта 2019 года включительно.