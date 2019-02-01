Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг Земского Банка до уровня «ruB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Снижение рейтинга связано прежде всего с изменением оценки агентством рыночных позиций и перспектив бизнес-модели банка на фоне ее повышенной рискованности, обусловленной кредитованием компаний, имеющих признаки аффилированности с владельцами банка, при крайне высокой зависимости пассивной базы от средств физлиц. Кроме того, отмечаются риски, связанные с намерениями банка по развитию на базе универсальной лицензии при незначительном запасе капитала над соответствующим регулятивным минимумом в условиях низких показателей рентабельности», — отмечается в релизе.

По мнению аналитиков, рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции Земского Банка, удовлетворительные оценки качества активов и показателей ликвидности, адекватную оценку капитала при слабой рентабельности, а также консервативную оценку корпоративного управления.

Кредитный портфель юрлиц и индивидуальных предпринимателей, физлиц формирует около 65% активов банка. Уровень достаточности капитала Земского Банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как приемлемые (Н1.0 = 17,7%, Н1.1 = 10,4%, Н1.2 = 15,3% на 1 декабря 2018 года; по нормативу Н1.2 банк выдерживает полное обесценение свыше 10% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств), заключили в «Эксперт РА».

