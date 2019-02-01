Временная администрация Центрально-Европейского Банка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у финучреждения лицензии, выявила операции по выводу активов из кредитной организации на 1,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.



«Временная администрация по управлению кредитной организацией коммерческий банк «Центрально-Европейский Банк» (общество с ограниченной ответственностью), назначенная приказом Банка России от 24 августа 2018 года № ОД-2215 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила сделки, осуществленные должностными лицами банка, направленные на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба банку на сумму не менее 1,9 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа 2018 года составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в девять раз.

По данному факту ЦБ обратился в правоохранительные органы.

По оценке временной администрации, стоимость активов Центрально-Европейского Банка не превышает 664 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 915 млн рублей.

В ноябре Арбитражный суд Забайкальского края признал финучреждение несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.