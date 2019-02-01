Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Русского Национального Банка на решение о законности приказа Центробанка об отзыве лицензии, сообщили РАПСИ в суде.

Банк обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 8 ноября 2018 года.

По мнению заявителя, наличие оснований для отзыва лицензии не подтверждено данными отчетности банка на последние отчетные даты или иной документарно подтвержденной информацией.

Кроме того, апелляционный суд 13 ноября 2018 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом Русского Национального Банка. Его конкурсным управляющим была утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу ЦБ, отменив решение Арбитражного суда Ростовской области от 7 сентября 2018 года об отказе в признании этого банка несостоятельным (банкротом).

Тогда суд отметил, что открытие конкурсного производства в данном случае при недостаточной обоснованности признаков банкротства на дату отзыва лицензии повлечет невозможность осуществления ликвидации должника в порядке ФЗ «О банках и банковской деятельности». В то же время отказ в признании должника банкротом, как посчитал областной арбитраж, не исключает возможность реализации кредиторами, иными лицами, вовлеченными в правоотношения с должником, своих прав.