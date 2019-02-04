Сбербанк и группа «Эталон» заключили рамочное соглашение о проектном финансировании строительства жилого комплекса бизнес-класса «Серебряный фонтан» в Москве. Общая сумма кредитных линий, заключаемых в соответствии с рамочным соглашением, составляет 18,8 млрд рублей. Их окончательное погашение предусмотрено в первом полугодии 2024 года.

Как уточняется в релизе Сбербанка, для группы «Эталон» это первое привлечение кредита в рамках соглашения о проектном финансировании после вступления в силу изменений в 214-ФЗ (федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». — Прим. Банки.ру). Финансирование строительства одного из корпусов жилого комплекса производится с использованием счетов эскроу.



Жилой комплекс бизнес-класса «Серебряный фонтан» располагается на территории 7,7 га в Алексеевском районе Москвы. Проектом предусмотрено строительство четырех жилых корпусов, а также апартаментов, бизнес-центра, детского сада и паркинга на 2,1 тыс. машино-мест. Архитектурная концепция ЖК разработана бюро Speech Сергея Чобана. Общая площадь комплекса составляет 225 тыс. кв. м. Строительство комплекса началось в июле 2017 года, продажи недвижимости стартовали через месяц. Окончание строительства запланировано на IV квартал 2022 года.