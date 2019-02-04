Арбитражный суд Москвы оставил без изменения свое решение о законности приказа Центробанка от 28 июля 2017 года об отзыве лицензии у банка «Югра», входившего в топ-30 банков в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Столичный арбитраж в понедельник отказал «Югре» в лице ее бывшего руководства в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление экс-руководства «Югры», требовавшего признать недействительным приказ об отзыве лицензии и восстановить лицензию. Впоследствии это решение подтвердили арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций, а также Верховный суд РФ, который отклонил кассацию «Югры», просившей пересмотреть дело.

Бывшее руководство банка «Югра» не согласно с решением Арбитражного суда Москвы, который отказался рассматривать вновь открывшиеся обстоятельства в деле о законности отзыва лицензии у банка, говорится в комментарии, поступившем в редакцию Банки.ру.

«Экс-руководство банка не согласно с решением суда и будет подавать апелляционную жалобу. В ноябре прошлого года в открытом доступе были опубликованы письма Центрального банка РФ и приказы временной администрации банка «Югра» о корректировке его бухгалтерской отчетности. Из них следует, что, по указанию ЦБ, недвижимое имущество банка «Югра» было уценено более чем на 10 млрд рублей. В результате в капитале «Югры» образовалась «дыра» (уставный капитал приобрел отрицательное значение), что и послужило основанием для отзыва лицензии в июле 2017 года», — указано в письме от представителей бывшего руководства «Югры».

По словам партнера юридической компании «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Антона Александрова, представляющего бывшее руководство «Югры» в суде, при корректировке стоимости недвижимого имущества на балансе банка с 16,9 млрд до 6 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов «пользовалось не заключением независимой экспертизы, а ничем не подтвержденным мнением ЦБ, который не обладает полномочиями на проведение подобной оценки». Вновь открывшиеся обстоятельства, по мнению Александрова, должны были бы стать основанием для пересмотра как минимум мотивировочной части решения суда, ранее признавшего законными действия ЦБ в рамках отзыва лицензии.

