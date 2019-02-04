Глава ВТБ Андрей Костин считает, что президент США Дональд Трамп не в состоянии выполнять какие-либо договоренности, это является одной из главных причин, почему России пока не удается наладить диалог с Соединенными Штатами.

По мнению главы ВТБ, американский президент не может в полной мере выполнять свои функции, потому что «политическая элита решила, что в силу каких-то причин он не годится, невзирая на выбор американского народа».

«Мы, конечно, не знаем, насколько Трамп наш друг, но невозможно вести переговоры с человеком, который не в состоянии выполнять какие-либо договоренности. В этом одна из, наверное, главных причин того, что не удается пока наладить диалог с Соединенными Штатами», — сказал Костин, выступая на открытии зимней школы ВТБ и Высшей школы экономики.

Глава ВТБ не ожидает от США серьезных санкций против крупнейших банков России Об этом банкир заявил на открытии зимней школы ВТБ и Высшей школы экономики.

«Интересная вещь, что Соединенные Штаты, которые, в моем понимании, всегда были неким эталоном мировой демократии, показали, что демократическое устройство — оно переживает серьезный кризис, поскольку в Америке законно избранному президенту вот уже два года не дают совершенно работать», — подчеркнул он.

Костин отметил, что у России всегда были, есть и будут самые добрые чувства по отношению к США. «Надо сказать, что с американскими бизнесменами, банкирами у нас прекрасные отношения. Но, к сожалению, политическая элита сегодня настроена по-другому», — резюмировал глава ВТБ.