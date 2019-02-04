Несмотря на то что «Рокетбанк» перешел от банка «Открытие» группе QIWI еще в прошлом году, он продолжает частично работать на инфраструктуре «Открытия». В связи с чем кратковременный сбой в последнем стал причиной неполадок в самом «Рокете» в минувшую субботу. При этом клиентов «Открытия» сбой не коснулся. Об этом порталу Банки.ру рассказали в пресс-службе банка «Открытие».

«Рокетбанк» вышел из состава группы «Открытие» в 2018 году. Однако до сих пор продолжает работать на инфраструктуре «Открытия» и не имеет собственных полнофункциональных схем резервирования доступа в платежные системы, — пояснили в пресс-службе. — Сбой от 2 февраля 2019 года стал следствием отказа сетевого оборудования в одной из систем нашей IТ-инфраструктуры, к которой подключен «Рокетбанк». В тот же день работа сервисов была восстановлена. На работу сервисов банка «Открытие» произошедший сбой не повлиял».

Напомним, 2 февраля некоторые клиенты «Рокетбанка» начали жаловаться в соцсетях на невозможность совершить оплату по картам, осуществить перевод с них, а также снятие наличных.

В тот же день в своем официальном аккаунте в Twitter команда «Рокетбанка» заявила, что причиной сбоя стали «сетевые проблемы у «Открытия», через который «Рокет» подключается к Mastercard.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru