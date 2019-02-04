Сбербанк планирует запустить тестовую версию собственного голосового помощника для клиентов осенью 2019 года. При этом в кредитной организации рассчитывают, что нововведение сможет конкурировать со схожими решениями таких гигантов, как Apple и «Яндекс». Об этом обозревателю Банки.ру рассказали два источника в Сбербанке.

Информацию также подтверждает вакансия, размещенная на крупном рекрутинговом портале HeadHunter.ru. Согласно ей, «голосовой ассистент для экосистемы Сбербанка», как называют его в кредитной организации, должен стать прямым конкурентом подобных решений не только от Apple и «Яндекса» с их голосовыми помощниками Siri и «Алиса». Своими конкурентами в этой области Сбербанк также считает Amazon и Google. Запуск рабочей бета-версии ассистента намечен на ноябрь 2019 года, а разработкой, судя по всему, займется входящая в группу Сбербанка компания «Сбербанк Технологии».

«В рамках проекта мы создаем голосового помощника «Сбера», который станет прямым конкурентом подобных решений от Amazon, Google, Apple и «Яндекс». Разумеется, он должен быть лучшим в своем роде! И это наша командная амбициозная цель», — говорится в описании к вакансии банка.

В нем же в качестве своего конкурентного преимущества Сбербанк называет формирование персонифицированного набора умных навыков, поддержку как личного, так и семейного профиля, а также создание открытой платформы для участников экосистемы.

Совсем недавно глава Сбербанка Герман Греф усомнился в умственных способностях интеллектуального голосового помощника «Алисы», разработанной «Яндексом».

«С «Алисой» невозможно поговорить, так как она пока очень глупая. С ней разговаривать у меня не очень получилось. Пока это только-только ранняя стадия, к сожалению. Не хочу никого обидеть, я очень люблю компанию «Яндекс», там работают потрясающие люди... Но пока «Алиса» — не продвинутая модель искусственного интеллекта», — заявил Греф.

При этом примечательно, что «Алиса» интегрирована с системами Сбербанка. Так, если задать ей одну из нужных команд (например, «Запусти навык Сбербанка»), то она откроет «Помощник Сбербанк», с которым клиент кредитной организации может пообщаться более предметно.

Одновременно активно развивается взаимодействие Сбербанка с Siri. Из последних нововведений — получение клиентами банка — пользователями iPhone возможности создавать собственные быстрые команды Siri для пополнения баланса своего мобильного телефона через «Сбербанк Онлайн», перевода денег клиенту банка и других действий.

Следует отметить, что банки все активнее внедряют голосовых роботов-помощников в свои сервисы, в том числе помощников с искусственным интеллектом. Голосовой ассистент уже «обслуживает» корпоративных клиентов Сбербанка в контакт-центре. Также наличие голосового помощника заявлено на горячей линии программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Одним из самых крупных запланированных проектов российских банков в этой области на текущий момент является грядущий запуск голосового помощника «Олег» от Тинькофф Банка.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru