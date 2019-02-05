Его кандидатура в декабре 2018 года была поддержана акционерами АЭБ

Председателем правления Алмазэргиэнбанка назначен Николай Долгунов, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Николай Долгунов возглавил правление Алмазэргиэнбанка. Его кандидатура в декабре 2018 года была поддержана акционерами АЭБ и прошла согласование в Центральном банке РФ. Он сменил на этом посту Людмилу Николаеву, которая в октябре прошлого года приняла решение о досрочном прекращении полномочий», — отмечается в релизе.



Долгунов в 2004 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (по направлению «финансы и кредит», специальность «банковское дело»), а также Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права (по направлению «финансы и кредит», специальность «финансовый менеджмент»). В 2014 году он окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (по направлению «юриспруденция», гражданско-правовая специальность).

На протяжении 15 лет Николай Долгунов занимал различные должности в региональных и федеральных финансовых организациях, а с февраля 2018 года — должность руководителя службы внутреннего контроля Алмазэргиэнбанка.