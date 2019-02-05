Центральный банк России обновил логотип, изменив начертания орла. Об этом в своем пресс-релизе сообщило рекламное агентство Otvetdesign, которое стало разработчиком нового фирменного стиля регулятора. Эту информацию также подтвердил ЦБ.

«Банк России утвердил новый фирменный стиль и приступил к его постепенному внедрению. Он используется так же, как в любой другой организации, — для оформления информационных материалов, электронных и печатных носителей, сувенирной продукции и т. п. Уже изменилось оформление материалов в социальных сетях, издания Банка России выходят в новом стиле, со временем будут скорректированы и другие носители. Кардинальных изменений не происходит — в новом стиле сохранилась преемственность с предыдущим, при этом он стал более современным и удобным для использования», — прокомментировали в Центральном банке.



«Агентство выступило исполнителем задачи по актуализации визуального образа регулятора и разработке дизайн-системы визуальных коммуникаций. Новый фирменный стиль уже представлен на сайте агентства и передан к внедрению Центральным банком России», — отмечается в сообщении.

Рекламное агентство также добавляет, что ранее у ЦБ была проблема c единообразием применения фирменного стиля. «Одним из вводных проекта стал ограниченный набор инструментов существующего брендбука и отсутствие логичных алгоритмов построения носителей фирменного стиля Центрального банка Российской Федерации. По этой причине сотрудники государственной структуры не могли единообразно выстраивать коммуникационные и презентационные материалы», — прокомментировали в компании.

Новый фирменный стиль Центрального банка Российской Федерации интегрирован во все носители. В нем изменилась типографика и цветовая палитра. Также для ЦБ были продуманы дополнительные образы для новых коммуникационных каналов.