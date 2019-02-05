«БелВЭБ» в 2018 году профинансировал российско-белорусские интеграционные проекты на сумму около 94,6 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе белорусского банка.

«Стратегическим планом развития банка «БелВЭБ» на 2016—2019 годы было предусмотрено в 2018 году финансирование российско-белорусских интеграционных проектов в размере 72,4 миллиарда российских рублей в эквиваленте. Таким образом, план выполнен на 130,7%», — комментируют в пресс-службе банка.

Основными направлениями финансовой поддержки российско-белорусской интеграции в минувшем году были финансовая поддержка товарооборота между Россией и Белоруссией. Доля финансового участия банка в белорусско-российском товарообороте постоянно увеличивается: с 2,0% в 2014 году до 4,3% — в 2018-м. Всего поддержку банка в прошлом году получили 405 проектов.