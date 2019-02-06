Промсвязьбанк подал иск на 3,1 млрд рублей к компании Promsvyaz Capital B.V. бывшего основного владельца банка Дмитрия Ананьева.

Иск зарегистрирован судом 5 февраля и пока не принят к производству. Суть претензий в материалах суда не приводится. ТАСС ожидает комментариев Промсвязьбанка.

Это не единственный иск Промсвязьбанка к Promsvyaz Capital B.V. Также представители Промсвязьбанка требуют признать недействительными сделки, совершенные с ценными бумагами банка накануне объявления о его санации, 14 декабря 2017 года, и вернуть банку 32 млрд рублей и 505 млн долларов. По мнению истца, акционеры Промсвязьбанка (Promsvyaz Capital B.V.) продали ценные бумаги банка самому банку 14 декабря, а после санации по закону стоимость этих бумаг обесценилась и составила менее одного рубля. Деньги от сделки поступили в распоряжение десяти офшорных компаний, которые, по мнению истца, были аффилированными по отношению к Промсвязьбанку до введения временной администрации.

Ранее представитель Промсвязьбанка указывал, что в ходе взаимосвязанных сделок, которые совершались между аффилированными лицами, было продано 43,8% акций банка. Также сделки совершались с облигациями связанных с банком компаний. Представитель Promsvyaz Capital B.V. утверждает, что сделки не были связаны между собой и рассматривать их как единую сделку нельзя.