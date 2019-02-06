Банки в 2018 году выдали россиянам около 1,472 млн ипотечных жилищных кредитов почти на 3,013 трлн рублей. Такие данные представлены в опубликованной в среду сводке Банка России «Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам — резидентам, и приобретенные права требования по ипотечным жилищным кредитам в рублях» .

Согласно данным регулятора, прошлогодние цифры в 1,4 и 1,5 раза соответственно больше аналогичных показателей 2017 года, когда физлицам-резидентам было выдано 1,087 млн ипотечных жилищных кредитов в рублях на сумму 2,021 трлн рублей.

Показатели 2018-го — рекордные за всю историю наблюдений ЦБ (по количеству кредитов первые данные представлены по итогам 2008 года, по объему — по итогам 2005-го).

Объем задолженности россиян по данному типу кредитов на 1 января 2019 года достиг почти 6,377 трлн рублей против 5,145 трлн на 1 января 2018-го, то есть вырос в 1,2 раза. Объем портфеля также является рекордным за период наблюдений ЦБ.



Средневзвешенная ставка по выданным в 2018 году ипотечным кредитам в рублях составила 9,56% годовых против 10,64% за предыдущий год.

ЦБ положительно оценивает состояние рынка ипотеки в России Ипотечный рынок в России растет достаточно уверенными темпами.

Аналитики «ДОМ.РФ», представившие в конце января свою оценку по динамике рынка в 2018 году, поясняли, что ключевым фактором роста стало снижение ставок по ипотеке до уровня ниже 10%. «Но рост волатильности на финансовых рынках во второй половине 2018 года привел к двум повышениям ключевой ставки ЦБ... После этого основные игроки рынка повысили ставки по ипотеке с 9—9,5% до 10—10,5%», — отметили в «ДОМ.РФ». Там напомнили, что после того как в январе крупнейшие игроки рынка — Сбербанк и ВТБ — во второй раз подняли ставки по ипотеке, в ЦБ заявили, что допускают снижение спроса на ипотечные кредиты в будущем. В то же время, несмотря на повышение ставок банками, их уровень остается ниже средних ставок в 2007—2017 годах. «Учитывая востребованность ипотеки как основного инструмента улучшения жилищных условий, мы прогнозируем продолжение роста объемов выдачи в 2019 году, но более низкими темпами», — заключили в компании.

