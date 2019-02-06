Председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова уверена, что программу «Семейная ипотека» необходимо распространить в том числе на вторичный рынок. Об этом она сказала, выступая на V Российском ипотечном конгрессе, организованном компаниями «Русипотека» и Cbonds.

«Я вообще считаю, что в ипотеке государство должно играть главенствующую роль и задавать правила игры. Запущена была «Семейная ипотека», я двумя руками за, но не совсем понятно, почему она была запущена только на первичный рынок. Я считаю, ее точно надо распространять и на вторичный рынок. Если мы говорим конкретно про «Семейную ипотеку», а не поддерживаем опять рынок застройщиков», — заявила Ушкова.

Она также отметила, что заложенные на этот госпроект бюджеты и полученные результаты — не совсем то, что ожидает от него рынок.