Объем выданных в 2018 году российскими банками автокредитов составил рекордные 602 млрд рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это БКИ.

Показатель прошлого года на 20,2% больше показателя 2017 года, уточняют в НБКИ.

В 2018 году самые большие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве (69,3 млрд рублей), Санкт-Петербурге (45,9 млрд), Московской области (44,5 млрд), Татарстане (26,8 млрд), Башкирии (24 млрд), а наименьшие (среди 20 регионов, лидирующих по объемам выдачи кредитов данного типа) — в Оренбургской (8,1 млрд), Саратовской (8,2 млрд), Волгоградской (8,6 млрд), Кемеровской (8,9 млрд) и Воронежской (9,3 млрд рублей) областях.

Самый серьезный рост объема выданных автокредитов по сравнению с 2017 годом среди 20 регионов-лидеров продемонстрировали Кемеровская (плюс 45,5%) и Свердловская (плюс 39,5%) области, Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 30,2%), Воронежская (плюс 26,8%) и Оренбургская (плюс 25,1%) области. Наименее значительно объемы выданных автокредитов увеличились в Татарстане (плюс 10,6%), Самарской (плюс 13,2%), Ростовской (плюс 13,6%) и Нижегородской (плюс 14,5%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге объем выданных автокредитов за год увеличился на 20,4% и 17,5% соответственно.

«Помимо количественного роста выдачи автокредитов, на увеличение объемов автокредитования также влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков, — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне».

Волков уточнил, что доля кредитных авто составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей.



НБКИ по состоянию на 1 января 2019 года консолидирует информацию более чем от 4,2 тыс. кредиторов о кредитах более чем 96 млн заемщиков.

