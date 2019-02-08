Сбербанк с конца прошлого года начал активно использовать операции РЕПО с Федеральным казначейством. Особенно острой ситуация была в декабре и начале января, когда банку пришлось привлекать эти довольно дорогие средства, пишет «Коммерсант».

В размещенной в четверг отчетности за январь Сбербанк показал значительные обороты со средствами казначейства — 2 трлн рублей. За прошлый год большие обороты были лишь в декабре — свыше 4 трлн рублей. В остальные месяцы — не более 0,8 трлн рублей. Судя по данным казначейства, Сбербанк привлекал эти средства в рамках коротких операций РЕПО, причем такие сделки заключались, как правило, одним – тремя банками. В декабре единственный банк привлекал суммы в 200–400 млрд рублей. В первой половине января 2019 года этот заемщик регулярно брал аналогичные суммы (200–400 млрд рублей), но во второй половине месяца они сократились до 50–150 млрд.

Нормативы ликвидности Сбербанка при этом с лихвой превышают минимальные регуляторные требования. Впрочем, если рассчитывать их без учета предоставленного Банком России послабления, позволяющего кредитным организациям учитывать неснижаемый остаток по своим обязательствам, то их величина окажется относительно низкой. Норматив текущей ликвидности (Н3), отражающий способность банка расплатиться по своим обязательствам в ближайшие 30 дней, на первые числа октября, ноября и декабря составлял 238%, 192% и 191% соответственно при допустимом минимуме в 50%.

По расчетам рейтингового агентства «Эксперт РА», без послабления показатель этого норматива в указанные даты составил бы 54%, 53% и 50%. На 1 января 2019 года норматив Н3 у банка вырос до 233% (или до 57% без послабления).

В пресс-службе Сбербанка не ответили на вопросы издания. Однако один из топ-менеджеров банка в неформальной беседе заявил газете, что рост заимствований в казначействе «не означает кризис ликвидности». По его словам, в декабре банк не хотел привлекать «дорогие депозиты юрлиц», стоимость которых может достигать уровня ключевой ставки (составляет 7,75%), а «РЕПО — это самое дешевое, что можно взять».

Вместе с тем, согласно данным Банка России, топ-30 кредитных организаций в ноябре 2018 года (более свежих данных нет) привлекали короткие депозиты юрлиц в среднем по ставке 6,5% годовых. При этом средства казначейства по договорам РЕПО в ноябре привлекать было дороже — по ставке 7,1% годовых, со второй половины декабря — около 7,4% годовых.

При этом в январе расчетные счета юрлиц (без учета казначейства и бюджетов) выросли в Сбербанке на 148 млрд рублей, хотя депозиты сократились почти на 65 млрд. Средства физлиц уменьшились на 326 млрд рублей. «Пассивы для банка привлекать все труднее», — заявил один из собеседников издания. Он предположил, что теперь Сбербанку все чаще приходится прибегать к более дорогим, но легкодоступным инструментам привлечения ликвидности.