Сбербанк старается соответствовать стандартам, которые не должны привести к санкциям против него. Об этом он сообщил в интервью ТАСС .

«На самом деле мы многого не делаем, чтобы никого не провоцировать. Стараемся соответствовать стандартам, которые не должны привести к санкциям против банка. Но, повторяю, речь идет о политике, и никто не может дать никаких гарантий. Поэтому опасения, конечно, остаются», — сказал глава госбанка, подчеркнув, что санкции — это всегда политическая история и от нее нельзя застраховаться.

При этом Греф отметил, что не слишком будет переживать в случае введения санкций против него лично. «Да, в какой-то степени это потеря свободы, о чем уже говорил. Но в данном контексте она не столь критична. Вот для банковского бизнеса черные списки способны создать серьезные проблемы», — заметил он.

Греф также назвал «страшилкой» информацию о том, что Россия может быть отключена от SWIFT.

«Старая страшилка. Сегодня мы гораздо лучше защищены от подобных недружественных действий, и дело даже не в SWIFT. Любой банк в первую очередь — это звено в глобальной трансакционной цепочке, и потеря места в ней критична, исключение из международной системы расчетов лишает возможности выполнять основной функционал. Внутри страны мы построили альтернативу, раньше были бы сложности с Visa и Mastercard, сейчас пострадают трансграничные трансакции — это 5% клиентов, остальные работают через нашу внутреннюю систему», — сообщил он.