ВТБ увеличил долю в банке «Возрождение» с 85% до 96,3%, следует из материалов финучреждения.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которыми эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 22 869 815 / 96,3%», — отмечается в документе.

В начале октября ВТБ закрыл сделку с кипрским фондом Bonum Capital по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение». Сделка по покупке 85% акций «Возрождения» закрыта после получения всех необходимых согласований регулятора. Завершить интеграцию банков планируется к 2020 году. Команда банка «Возрождение» будет сохранена. Таким образом, при интеграции будут взаимно усилены экспертиза и компетенции банков, что станет способствовать дальнейшему развитию качества обслуживания клиентов, отмечали в банке.

