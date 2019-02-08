Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 января 2019 года составила 5,4%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как свидетельствуют данные Центробанка, уровень просрочки сейчас самый низкий почти за 5,5 года — с 1 августа 2013-го, когда он составлял 5,3%.

На начало 2018-го показатель равнялся 7,5%, то есть за год снизился на 2,1 процентного пункта. За последний отчетный месяц просрочка снизилась на 0,4 п. п. — с 5,8% на 1 декабря 2018-го.

В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд сократился с 847,9 млрд рублей на начало декабря до 787,1 млрд на начало января (на начало 2018 года составлял 890,7 млрд), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос за декабрь с 14 трлн 516,1 млрд до 14 трлн 654,2 млрд рублей (на 1 января 2018-го равнялся 11 трлн 902,4 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 января текущего года 93,6% просроченных ссуд против 91,3% на начало декабря и на 1 января 2018-го.



Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, снизилась с 8,8% в ноябре 2018-го до 7,9% в декабре, в том числе показатель по ссудам на покупку жилья (кроме ипотечных) — с 7,4% до 5,1%, по автокредитам — с 6,2% до 5,6%, по категории «иные потребительские ссуды» — с 9,2% до 8,1%. В то же время доля не погашенных вовремя ипотечных жилищных ссуд повысилась с 7,8% в ноябре до 8,7% в декабре.

