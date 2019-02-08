Чистая прибыль Интерпромбанка за 2018 год составила 679 млн рублей. Годовые финансовые результаты банка в соответствии с отчетностью по РСБУ без учета событий после отчетной даты приводятся в распространенном в пятницу релизе.

Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, годом ранее у Интерпромбанка был убыток в 1,7 млрд рублей.

Совокупный объем выданных за год кредитов составил 24,1 млрд рублей, указано в релизе. Портфель кредитов физическим лицам вырос в 2,5 раза до 4,6 млрд рублей, юридическим лицам — на 15,3% до 19,5 млрд.

Величина привлеченных средств физических лиц на отчетную дату составила 12,6 млрд рублей, юридических лиц — 4,8 млрд.

Объем банковских гарантий, выданных корпоративным клиентам и малому бизнесу, за 2018 год вырос в 2,1 раза до 36,8 млрд рублей.

Капитал (собственные средства) банка за 2018 год увеличился на 2 млрд рублей за счет полученной прибыли и привлечения субординированных займов и достиг 10,53 млрд рублей.



Рентабельность основного капитала банка составила 10,7%, рентабельность активов — 2,1%.