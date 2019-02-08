Агентство по страхованию вкладов 8 февраля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров Альта-Банка убытков в размере более 2,164 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Агентство осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 8 февраля 2016-го и 7 апреля того же года был признан банкротом.

Ответчиками по иску значатся 11 граждан (Романова Е. В., Наумова И. И., Вашков И. О., Юсупов Ю. В., Левченко И. В., Китбалян А. А., Саплахиди В. К., Арутюнов А. Г., Иванов А. А., Штерн В. С., Агамалян О. С.), в основном это члены правления и наблюдательного совета банка. Так, Армен Арутюнов занимал пост председателя правления банка и также входил в его набсовет; Елена Романова, Инна Наумова, Игорь Вашков, Юрий Юсупов, Игорь Левченко были членами правления. Александр Китбалян возглавлял набсовет, в который, помимо него и Арутюнова, входили Василий Саплахиди, Александр Иванов и Владимир Штерн.



«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 8 февраля 2016-го лицами, в том числе входившими в состав органов управления банка, совершены действия по выводу из банка ликвидных активов путем замещения их на невозвратную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), а также неплатежеспособного физического лица», — сообщили в АСВ, отметив, что указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения этих лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

