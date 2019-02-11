Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил включить долг ретейлера «Юлмарт» перед Связь-Банком в 437 млн рублей в реестр требований третьей очереди.

«Включить требование ПАО «АКБ «Связь-Банк» в размере 437 190 650, 53 рубля задолженности в третью очередь реестра требований кредиторов должника, НАО «Юлмарт», — указывается в документе. Отмечается, что иск рассмотрен в рамках дела о банкротстве «Юлмарта».

В конце января петербургский арбитраж обязал «Юлмарт» выплатить Сбербанку долг в размере почти 1 млрд рублей и неустойку в 338 млн рублей. По версии следствия, переговоры со Сбербанком о кредитной линии на 1 млн рублей вел совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, при этом он предоставил банку ложные данные о компании, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В июне 2018 года в отношении «Юлмарта» ввели процедуру банкротства — наблюдение.