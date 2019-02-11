Агентство по страхованию вкладов с 13 февраля начнет расчеты с вкладчиками Камчаткомагропромбанка, у которого 31 января этого года была отозвана лицензия.

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1 млрд рублей могут обратиться порядка 5 тыс. вкладчиков, включая 267 вкладчиков со счетами для предпринимательской деятельности (сумма выплат может составить 54 млн рублей) и 256 вкладчиков — юридических лиц (103 млн рублей). Компенсации будут выплачиваться в четырех регионах, в том числе в Камчатском крае порядка 4 тыс. вкладчиков могут претендовать примерно на 913 млн рублей страховки.

Прием заявлений на компенсации и их выплату будут осуществлять Сбербанк (физлицам, в том числе владельцам предпринимательских счетов) и Россельхозбанк (юрлицам — малым предприятиям). Список отделений для выплат опубликован на сайте АСВ. С 13 февраля также будет доступен сервис «Найти свой банк-агент».

Выплаты будут производиться до дня завершения в отношении Камчаткомагропромбанка ликвидационных процедур, в том числе в течение не менее чем года — через банки-агенты.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на указанную дату исходя из условий конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату страхового случая.