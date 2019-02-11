Банк «Ак Барс» внедрил технологию сбора биометрических данных в 46 отделениях по всей России. В частности, в Татарстане оборудовано 16 пунктов сбора данных, девять из них расположены в Казани, уточнили в кредитной организации.

Дополнить свой профиль в единой системе идентификации и аутентификации биометрическими данными через «Ак Барс» граждане также могут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Перми, Омске и других городах.

Использование биометрических данных позволит клиентам дистанционно пользоваться банковскими услугами — от проведения платежных операций до открытия депозитов и получения кредитов. «Для этого достаточно один раз прийти в отделение, чтобы сдать образец голоса и снять изображение лица», — напоминают в банке.

«В дальнейших планах банка «Ак Барс» развивать биометрическую идентификацию и верификацию в собственных дистанционных каналах, а также интегрироваться в такие проекты, как «Маркетплейс» ЦБ. До конца первого квартала 2019 года мы планируем начать предоставлять услуги дистанционно на основе биометрической верификации», — рассказал руководитель развития пассивных продуктов банка «Ак Барс» Юрий Соколов.



Список отделений «Ак Барса», где можно сдать биометрические данные, доступен по ссылке .