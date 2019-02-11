Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Национальному Клиринговому Центру долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости НКЦ на уровне «bbb» и долгосрочный РДЭ в национальной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

НКЦ — ключевая операционная «дочка» Московской биржи, напоминают в Fitch. НКЦ является центральным контрагентом по проведению клиринговых расчетов на валютном рынке, рынке ценных бумаг, РЕПО, производных финансовых инструментов, товарном рынке. В качестве посредника между участниками рынка НКЦ выступает контрагентом в каждой операции и в конечном счете отвечает за исполнение обязательств по ней в случае краха одного или нескольких участников рынка.

Подтверждение рейтинга устойчивости НКЦ отражает его исключительно сильный профиль кредитоспособности в масштабах российского рынка, что обусловлено собственными характеристиками организации. НКЦ устойчив к потенциальным убыткам благодаря сильному риск-менеджменту и контролю, преимущественно краткосрочному характеру рисков, хорошему уровню платежеспособности, который поддерживается в том числе ограничениями по убыткам (убыток сверх лимита распределяется между участниками рынка). Рейтинг устойчивости также отражает сильные позиции НКЦ по ликвидности и хорошие финрезультаты.

Рейтинг устойчивости организации на одну ступень выше российского суверенного рейтинга («BBB-» с «позитивным» прогнозом), поскольку, по мнению Fitch, НКЦ благодаря крепкому риск-менеджменту, вероятно, сохранит способность выполнять свои обязательства даже в случае достаточно жесткого суверенного и макроэкономического стресса. В случае роста рыночного стресса НКЦ может повысить требования к обеспечению, ожидают аналитики. С другой стороны, кредитный профиль НКЦ коррелирует с операционной средой в РФ и суверенным кредитным профилем.



Долгосрочный РДЭ организации в нацвалюте приравнен к ее рейтингу устойчивости, а долгосрочный РДЭ в иностранной валюте ограничен страновым потолком по России. Fitch считает высокой вероятность господдержки НКЦ в случае необходимости с учетом его важной роли в обеспечении функционирования национальных финансовых рынков.