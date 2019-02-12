Почти 150 небольших банков в России находятся на грани банкротства из-за повышенных отчислений в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), пишут «Известия» . Эксперты считают, что небольшие послабления организациям позволят им не только чувствовать себя на рынке более уверенно, но и предлагать клиентам выгодные продукты.

«Очевидно, что снижение отчислений в фонд страхования вкладов улучшит финансовое положение банков с базовой лицензией. И они смогут сделать более привлекательными условия по своим продуктам для клиентов», — отметил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.



На начало 2019 года в России было 149 банков с базовой лицензией (на 1 февраля уже 147. — Прим. Банки.ру). Это малые региональные кредитные организации, которые традиционно работают только с клиентами своего субъекта и не имеют широкой филиальной сети. С этого года у них вырос риск банкротства из-за того, что под действие закона о страховании вкладов попадают не только средства граждан и индивидуальных предпринимателей, но и деньги малого и среднего бизнеса. Из-за этого финансовые организации должны делать в АСВ дополнительные отчисления, рассказали изданию в таких банках. Кроме того, по любому предписанию ЦБ запретительного или ограничительного характера малые банки автоматически уплачивают повышенные взносы.

Для всех банков в отношении страховых взносов на деньги малых предприятий действует как базовая ставка (0,15% за квартал, 0,6% годовых), так и при определенных условиях применяется повышенный процент. Применение более высокой ставки (плюс 500% к базовой) может критически сказаться на финансовом положении банков, в отношении которых действует хотя бы одна мера в виде ограничения или запрета. В итоге это приведет к необходимости уплаты банками 3,6% годовых на страхуемые средства.



Для банков с базовой лицензией это непосильная ноша. Данный вопрос был актуальным, когда страховались только средства граждан, он усугублял ситуацию для банков, уже испытывающих трудности, а сейчас обострился на фоне распространения страховки на счета малых предприятий. Справедливо было бы снизить повышенную ставку до 100%, считают участники рынка.

То, что бремя слишком высоких отчислений — одна из основных проблем малых банков, признают и в Ассоциации банков России. В середине февраля в ней пройдет заседание с участием председателя ЦБ, на встрече будут обсуждать проблемы малых кредитных организаций.