Центральный банк, санировавший три крупных частных банка два года назад и разделивший их на банки хороших и проблемных активов, сможет вернуть не более 20% активов «плохого» банка, рассказали Reuters три источника, знакомые с расчетами.

Три источника, знакомые с процессом анализа активов «банка плохих долгов», сказали, что сейчас возвратными считаются около 20% активов. Изначально Центральный банк планировал вернуть 40—60% балансовой стоимости активов «Траста», однако позже зампред ЦБ Василий Поздышев отметил, что по мере анализа активов оценка снизилась до 40%.

Примерно половина активов «Траста» приходится на Бинбанк и Рост Банк. Источник, знакомый с деталями оценки активов, сообщил Reuters, что в случае с этой частью активов «Траста» восстановление более 10—20% общей стоимости активов «будет очень хорошим результатом».

Эти цифры актуальны и для остальной части портфеля «Траста», заявили Reuters два источника, знакомые с ходом оценки банка непрофильных активов.

«Реальный recovery rate вряд ли превысит 20%, скорее он будет ниже. Все дело в том, что эти активы изначально были учтены по завышенной стоимости», — указал один из них. По его мнению, регулятору пусть не сразу, но придется признать, что реальная ситуация с активами «Траста» печальнее, чем казалось раньше.

Банк непрофильных активов объединил активы санируемых «ФК Открытие», «Траста», Бинбанка, Рост Банка и Промсвязьбанка, стартовав в июле 2018 года.

ЦБ сообщил о начале реорганизации банков «Открытие», «Траст» и АВБ На базе «Траста» создается Банк непрофильных активов.

Пока к «Трасту» не перешли лишь активы Автовазбанка, который входил в группу Промсвязьбанка. Председатель правления «Траста» Александр Соколов в интервью, размещенном на сайте банка, говорит, что активы на 340 млрд рублей перейдут «Трасту» в марте — апреле 2019 года.

Пресс-служба Центробанка не ответила на запрос Reuters. Пресс-секретарь «Траста» сказала агентству, что процесс оценки активов пока не завершен, отказавшись от дополнительных комментариев.