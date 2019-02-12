Банк России в целях повышения прозрачности и унификации порядка расчета величины обязательных резервов принял решение с 1 апреля 2019 года уточнить состав резервируемых обязательств кредитных организаций , включив в него все долгосрочные обязательства (за исключением обязательств по субординированным инструментам), обязательства перед международными финансовыми организациями, а также перед государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

Для компенсации увеличения суммы обязательных резервов вследствие указанного уточнения состава резервируемых обязательств Банк России принял решение об одновременном снижении с 1 апреля 2019 года на 0,25 процентного пункта, до 4,75%, следующих нормативов обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, физическими лицами и иным обязательствам в валюте РФ — для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций;

по обязательствам перед юрлицами-нерезидентами в валюте РФ — для банков с базовой лицензией.

Нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в валюте РФ для банков с базовой лицензией оставлены без изменений — 1%.

Нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте также оставлены без изменений:

по обязательствам перед физическими лицами — 7%;

по обязательствам перед юрлицами-нерезидентами и иным обязательствам — 8%.

Сохранены и действующие коэффициенты усреднения обязательных резервов, используемые кредитными организациями для расчета усредненной величины обязательных резервов:

для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией — 0,8;

для небанковских кредитных организаций — 1.

В целях упрощения порядка выполнения обязательных резервных требований также отменена необходимость депонирования кредитной организацией, не выполнившей обязанность по усреднению обязательных резервов, денежных средств на отдельном балансовом счете. Кроме того, хранение обязательных резервов после вступления в силу нового порядка будет осуществляться на одном балансовом счете, открытом в Банке России, независимо от вида валюты резервируемых обязательств. Предусматриваются и другие изменения, в том числе связанные с порядком составления кредитными организациями расчета размера обязательных резервов.



Изменения, анонсированные Центробанком, применяются начиная с расчета и регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за апрель 2019 года.