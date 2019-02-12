Банк «Левобережный» организовал сбор биометрических данных граждан в 30% своих офисов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Услуги по размещению и обновлению биометрических данных в электронной форме в Единой биометрической системе (ЕБС) доступны в 18 отделениях банка.

Для сдачи биометрии клиенту нужно обратиться в офис банка, предоставив специалисту паспорт и СНИЛС, а также подтвердив наличие активной учетной записи на портале госуслуг. Процедура сбора данных занимает не более пяти минут, после чего фото и «голос» клиента заводятся в ЕБС.