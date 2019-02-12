В 2018 году банк «Траст» сократил 1 200 сотрудников в процессе преобразования в Банк непрофильных активов. Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка «Траст» (Банка непрофильных активов) Александр Соколов.

По его словам, команду «Траста» покидали специалисты, которые не занимаются работой с непрофильными активами. Вместо них пришли новые сотрудники.

«Практически на 70% была оптимизирована нецелевая штатная численность. Это ...1 200 человек. Здесь, к сожалению, мы вынуждены были сокращаться, потому что это другого профиля специалисты, Банку непрофильных активов их функционал просто не нужен. Это большой процесс. Мы сформировали уже целевую команду. Это на текущий момент порядка 500 человек», — пояснил Соколов. Профильная команда «Траста» может вырасти еще на 20%, добавил он.

Новая бизнес-модель «Траста» не предполагает работу с физлицами. За прошлый год организация закрыла 38 офисов по стране и сократила объем депозитов населения на 90 млрд рублей.