Объем сборов от урегулирования проблемной задолженности в 2018 году составил 230 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка «Траст» (Банка непрофильных активов) Александр Соколов. Он уточнил, что эта сумма появилась в результате работы со всеми непрофильными активами, переданными в «Траст».

В июле 2018 года началось формирования Банка непрофильных активов на базе банка «Траст». Ему были переданы «плохие долги» из банковской группы «Открытие», Бинбанка и других организаций, которые перешли на санацию в УК ФКБС в 2017 году.

По словам Соколова, в 2018 году объем переданных активов в «Траст» составил 780 млрд рублей.

«Результат, который мы получили в прошлом году, — это результат работы со всеми непрофильными активами банков «Открытие», «Рост», «Бинбанк», то есть со всеми пятью банками, которые попали в процедуру санации. Совокупный объем сборов урегулирования проблемной задолженности за 2018 год составил 230 миллиардов рублей», — отметил предправления банка «Траст». Из них 100 млрд рублей приходится на долги холдинга «Открытие».

СМИ: «Трасту» вряд ли удастся вернуть больше 20% стоимости активов Банк непрофильных активов объединил активы санируемых «ФК Открытие», «Траста», Бинбанка, Рост Банка и Промсвязьбанка, стартовав в июле 2018 года.

ЦБ потратил на санацию трех банковских групп («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) примерно 3 трлн рублей. Активы примерно на 2 трлн рублей должны быть переданы в «Траст» (решен вопрос о передаче активов на 1,7 трлн, но их точная оценка еще не сформирована).

Как сообщает Reuters, регулятор планировал вернуть до 40% стоимости банка «плохих» долгов, но сейчас эта планка снизилась до 20%.

Александр Соколов не стал комментировать, какая recovery rate может быть достигнута в 2019 году. «Мы завершили все расчеты по ценам по возвратности в разрезе активов. Но у нас остается несколько групп, по которым достаточно сложно сделать стейтмент», — пояснил предправления «Траста».