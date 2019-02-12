Банк «Траст» ведет переговоры с представителями «ЮТэйр» и даже номинировал своего специалиста в совет директоров авиакомпании. Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка «Траст» (Банка непрофильных активов) Александр Соколов. По его словам, в качестве кандидата выдвинут глава блока реструктризации в банке «Траст» Дмитрий Шавель.

Авиакомпания «ЮТэйр» задолжала порядка 40 млрд рублей 11 банкам. Среди крупнейших кредиторов числятся «Сбербанк», «Траст» и банк «Россия». 8 февраля банки не поддержали план реструктуризации обязательств, предложенный перевозчиком.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, заявил, что правительство не хотело бы банкротства «ЮТэйр». Он не исключил, что одним из вариантов решения проблемной ситуации может стать привлечение в компанию новых акционеров. «Траст» тоже не заинтересован в банкротстве «ЮТэйр», подчеркнул предправления банка.

«Мы вели недавно переговоры с менеджментом авиакомпании и с представителями акционера. Мы видим путь решения проблемы, мы его предложили. Сейчас будем наблюдать, как компания к нему пойдет. Теперь важно, как компания начнет исполнять договоренности, которые мы достигли на рабочем совещании. Если компания будет исполнять договоренности, мы увидим свет в конце туннеля», — пояснил Соколов. Он не рассказал о сути предложений банка, но подтвердил желание усилить контроль над принятием финансовых решений в «ЮТэйр».

«Мы номинировали своего представителя в совет директоров авиакомпании и будем надеяться, что будет поддержана эта инициатива. Мы номинировали Дмитрия Шавеля, это глава нашего блока реструктуризации», — отметил Соколов.