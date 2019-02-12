Структурный профицит ликвидности банковского сектора в январе 2019 года сократился — с 3 трлн рублей на начало месяца до 2,7 трлн на 1 февраля — на фоне сезонного оттока средств по бюджетному каналу. Такие данные приводятся в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«Отток средств сформировался в значительной степени за счет крупных налоговых платежей клиентов банков при сезонно невысоких бюджетных расходах. Это привело к росту остатков бюджетных средств, размещенных на счетах в Банке России. Кроме того, снизился объем депозитов Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в кредитных организациях. Отток ликвидности несколько компенсировали возврат наличных денег в банки после новогодних праздников, в первую очередь кассовой выручки организаций, рост задолженности банков по депозитам и РЕПО Федерального казначейства и возобновившиеся покупки Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила», — отмечается в обзоре.

В ЦБ указывают на сохранение благоприятной ситуации с валютной ликвидностью, подчеркивая, что возобновление покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила не оказало существенного влияния ни на ситуацию с валютной ликвидностью, ни на динамику курса рубля.

«При этом продолжало наблюдаться увеличение внутренних валютных обязательств в крупнейших банках за счет притока клиентских депозитов, а также рост размещений валюты на денежном рынке в сегменте «валютный своп» банками, обслуживающими экспортеров», — добавляют в Банке России.



Регулятор сохраняет прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года на уровне 2,8—3,3 трлн рублей.