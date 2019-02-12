В декабре 2018 года и январе 2019-го на фоне продолжающегося роста депозитных ставок сохранялся приток средств в депозиты населения. Банки также продолжали наращивать кредитование экономики, а розничный сегмент рынка по-прежнему рос опережающими темпами. О таких тенденциях на кредитно-депозитном рынке пишет ЦБ в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Депозитный рынок

Вслед за декабрьским ростом депозитных ставок, который поддерживался конкуренцией между банками за вкладчиков, ряд крупных банков в январе 2019 года повысили ставки по депозитам, причем в большинстве случаев повышение затронуло стандартные депозитные продукты, а не сезонные вклады, характерные для декабря. Это позволяет ожидать дальнейшего роста среднерыночных ставок в начале 2019 года, считают в Центробанке.

Там также констатируют, что в последние месяцы 2018 года отмечался рост интереса банков к долларовым вкладам населения. Темпы повышения ставок по таким депозитам в IV квартале несколько превышали темпы увеличения ставок по рублевым депозитам сопоставимой срочности.

«Рост депозитных ставок способствовал сохранению привлекательности банковских депозитов для населения. При этом благодаря опережающему повышению ставок по валютным депозитам временно прекратился отток средств с валютных депозитов, преобладавший на протяжении последних лет. С ноября 2018 года остатки на валютных депозитах населения постепенно увеличивались. Однако рост последних месяцев был недостаточен для восполнения наблюдавшегося ранее оттока средств населения с валютных депозитов. Годовые темпы роста валютных депозитов оставались отрицательными, а валютизация депозитов населения колебалась около сложившегося уровня», — говорится в обзоре.

Кредитный рынок

Согласно статистике регулятора, на кредитном рынке в последние месяцы 2018 года и начале 2019-го также преобладал рост ставок, но эта тенденция была неустойчивой, в отдельные месяцы отмечалось снижение ставок. В результате среднерыночная ставка в большинстве сегментов кредитного рынка выросла заметно меньше, чем депозитная.

В декабре 2018 года отмечалось замедление темпов роста как корпоративного, так и розничного кредитования. Однако это замедление в значительной степени носило технический характер и было связано со списанием рядом банков просроченной задолженности (что привело к заметному улучшению качества кредитного портфеля), а также с масштабными операциями по секьюритизации ипотечных кредитов, поясняют в ЦБ. По предварительным данным января 2019 года, как в розничном, так и в корпоративном сегменте кредитного рынка наблюдалось оживление, общий объем требований банков к экономике за месяц вырос более чем на 0,7 трлн рублей (с исключением валютной переоценки), несмотря на ожидавшееся банками сезонное снижение спроса на кредиты.

Согласно результатам ежеквартального обследования, крупнейшие российские банки связывают ужесточение условий кредитования преимущественно с повышением кредитных ставок. Неценовые условия кредитования, в частности требования к финансовому положению заемщика, во второй половине 2018 года не ужесточались, хотя и не смягчались.



В отраслевой структуре корпоративного кредитования в последние месяцы 2018 года возросла доля кредитов, выданных добывающей промышленности и сельскому хозяйству, некоторое оживление отмечалось в сегменте кредитования торговли. В розничном сегменте рынка доли ипотеки и потребительского кредитования в приросте кредитного портфеля оставались сопоставимыми.