Госкорпорация «ДОМ.РФ» планирует увеличить уставный капитал дочернего банка — Банка ДОМ.РФ — на 15 млрд рублей путем размещения обыкновенных именных акций, следует из материалов финучреждения.
«Увеличить уставный капитал банка на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей путем размещения обыкновенных именных акций на следующих условиях: количество размещаемых обыкновенных именных акций — 120 000 (сто двадцать тысяч) штук; номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции — 125 000 рублей; общая номинальная стоимость размещаемых акций — 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей; форма выпуска обыкновенных именных акций — бездокументарная; способ размещения — закрытая подписка», — говорится в документе.
Акции в рамках допэмиссии будут выкуплены единственным акционером кредитной организации — госкорпорацией «ДОМ.РФ».
По итогам девяти месяцев 2018 года уставный капитал банка составлял 58 млрд рублей.