Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества шести бывших руководителей Метробанка на общую сумму более 23 млрд рублей.

В тексте определения арбитраж указал, что заявитель не представил достоверных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, либо причинить значительный ущерб кредиторам.

Заявление о принятии обеспечительных мер поступило в арбитраж 8 февраля в рамках иска о взыскании убытков с экс-руководства кредитной организации.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения об отклонении аналогичного заявления АСВ об аресте имущества экс-руководства банка на общую сумму 6,2 млрд рублей.

Столичный арбитраж 29 июля 2015 года признал Метробанк несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство в отношении кредитной организации.