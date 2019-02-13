За счет передачи непрофильных активов из крупных санированных банков «Траст» стал одним из лидеров на рынке коммерческой недвижимости. Под его управлением сейчас находятся объекты на 1,5 млн кв. м. Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка «Траст» (Банка Непрофильных Активов, БНА) Александр Соколов. По его словам, это наиболее эффективная часть портфеля БНА.

«У нас в управлении находится 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. БНА, по сути, на сегодня один из крупнейших операторов работы с коммерческой недвижимостью. И это одна из наиболее эффективных частей портфеля», — отметил Соколов.

На недвижимость и аренду приходится 14% совокупного объема прав требований «Траста». В дальнейшем БНА рассчитывает продать объекты «по наилучшей цене».

«Траст» в 2018 году вернул 230 млрд рублей из 3 трлн, потраченных на санацию крупных банков В 2018 году объем переданных активов в «Траст» составил 780 млрд рублей.

«Наша задача — не просто эксплуатация коммерческой недвижимости и извлечение рентного дохода. Наша задача — взять каждый объект коммерческой недвижимости, выжать из него максимальную эффективность (реформировать пул арендаторов, обеспечить максимально стабильный рентный поток) и дальше уже как бизнес продать в рынок. Мы не настроены держать эту недвижимость вечно», — сказал Соколов. Средства от продажи таких активов будут возвращаться Банку России, добавил он.

Предполагается, что «Траст» разгрузит портфель объектов за пять лет. Быстрая распродажа, или fire sale, как выразился Соколов, не входит в планы БНА.

По словам предправления «Траста», сейчас доходность разных объектов недвижимости в портфеле варьируется от 10% до 20%. Но есть и переоцененные активы, признал Соколов.

Если предположить, что в портфель банка входит только качественная недвижимость, то это ставит «Траст» на седьмое место среди собственников коммерческой недвижимости в России, указывает РБК , опираясь на данные Knight Frank. Сейчас крупнейшими собственниками коммерческих объектов являются группа «Сафмар» семьи Гуцериевых (3 млн кв. м), британская Raven Property Group (1,9 млн кв. м) и «Киевская площадь» Захара Илиева и Года Нисанова (1,8 млн кв. м).

БНА получил коммерческую недвижимость в управление после санации «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Всего на баланс «Траста» переданы непрофильные активы на 1,7 трлн рублей.